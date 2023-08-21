Военный в Мурманске написал заявление на девушку, которую ударил. Он решил, что она против войны в Украине

Вернувшийся из Украины военный ударил девушку, решив, что она против войны. После этого он написал на нее заявление.

20 августа между мужчиной, назвавшимся «участником спецоперации», и официантом одного из баров в Мурманске возник конфликт. Военный кричал, что официанта нужно отправить на войну в Украине. Конфликт попытались разрешить охранник и другие сотрудники бара, после чего мужчина заявил, что они тоже против войны, и их всех нужно отправить на фронт.

Покинув бар, мужчина ударил по лицу одну из девушек, утверждая, что она против войны. Когда за пострадавшую заступились другие посетительницы, военный стал снимать их на видео и задавать вопросы о поддержке «спецоперации», а после заявил, что их всех «оприходует».

Как сообщает «СеверПост», пострадавшая написала заявление в полицию, а нападавший написал заявление в ответ. В МВД заявили, что полицейские «устанавливают личности» участников конфликта.

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