Сервис донатов Boosty выставлен на продажу. Покупателем может стать VK

Компания My.Games ищет покупателя для сервиса монетизации контента Boosty, пишет «Коммерсант» со ссылкой на анонимные источники. Среди потенциальных покупателей — холдинг VK.

Источник газеты, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что My.Games собирается «провести реструктуризацию» сервиса: «В ее рамках платформу переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано до конца года, уже есть несколько потенциальных покупателей».

Собеседник издания допустил, что покупателем актива может стать холдинг VK. В самом холдинге отказались это комментировать. «Это позволило бы холдингу интегрировать платформу c VK Donut и привлечь новую аудиторию авторов и создателей контента», — объяснил он.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты оценили планируемую сделку в $5–10 млн рублей. «Речь может идти не только о продаже, но и о реструктуризации ранее приобретенных активов в рамках формируемых фондов», — рассказал старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин.

После блокировки Patreon в России в 2022 году сервис Boosty стал одной из самых популярных площадок монетизации контента в России.

Осенью 2022 года VK продала компанию My.Games основателю фонда Leta Capital Александру Чачаве.

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