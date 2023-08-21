Жители Ростова услышали звук мощного взрыва, власти объяснили это переходом самолета на сверхзвук

Утром 21 августа жители Ростова услышали громкий звук, похожий на мощный взрыв. Об этом сообщили местные СМИ, в частности, телеграм-канал 161.ру.

В комментариях к новости многие читатели подтвердили эту информацию. «Суворовский, дом капец дрожал. Сестра из Красного Сулина сказала у них тоже было слышно взрыв», — написала Александра Столярова. «Первомайский район, 2 пос . Орджоникидзе, очень сильный хлопок», — добавил Сергей Саматарев.

В свою очередь, провоенный телеграм-канал «Военкор Котенок» сообщил, что жители услышали звуки сработавшей системы ПВО. «Предварительно, над Ростовом-на-Дону успешно отработали системы ПВО. Сообщается о перехвате трех украинских ракет», — написал он. Уточнив, что речь идет о переоборудованных в ударный вариант зенитных ракетах С-200.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев со ссылкой на военных сообщил, что громкий звук, который слышали местные жители, был вызван переходом военного самолета на сверхзвуковую скорость.

«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — написал Голубев в своем телеграм-канале.



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