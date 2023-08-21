Поддержать
Новости

Райффайзенбанк вводит запретительные комиссии за входящие переводы в долларах

12:52 • 21.08.2023

С 1 сентября Райффайзенбанк начнет брать со своих клиентов 50% комиссию за входящие переводы в долларах. Соответствующее сообщение появилось на сайте кредитной организации. 

В нем говорится, что минимальная сумма комиссии составит одну тысячу долларов, но не более суммы поступления, а максимальная — 10 тысяч долларов. 

«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа. Новые условия распространяются на все входящие переводы, зачисляемые на счета клиентов — физических лиц, малого и микро бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)», — говорится в пресс-релизе банка.

В тот же день Ситибанк объявил, что с 22 августа приостанавливает покупку наличных долларов и евро в своих кассах. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»