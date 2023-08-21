Райффайзенбанк вводит запретительные комиссии за входящие переводы в долларах

С 1 сентября Райффайзенбанк начнет брать со своих клиентов 50% комиссию за входящие переводы в долларах. Соответствующее сообщение появилось на сайте кредитной организации.

В нем говорится, что минимальная сумма комиссии составит одну тысячу долларов, но не более суммы поступления, а максимальная — 10 тысяч долларов.

«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа. Новые условия распространяются на все входящие переводы, зачисляемые на счета клиентов — физических лиц, малого и микро бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)», — говорится в пресс-релизе банка.

В тот же день Ситибанк объявил, что с 22 августа приостанавливает покупку наличных долларов и евро в своих кассах.

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