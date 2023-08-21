Футболистка забила единственный гол в финале женского мундиаля и привела сборную Испании к победе. Сразу после матча она узнала о смерти своего отца

20 августа в финале Чемпионата мира по футболу среди женщин 23-летняя испанская футболистка Ольга Кармона забила единственный гол в матче против Великобритании. Тем самым она впервые привела сборную Испании к победе в женском мундиале.

После матча Кармона узнала, что еще до начала игры умер ее отец. Об этом сообщает Королевская федерация футбола Испании (RFEF) и «Реал Мадрид», в составе которого играет Кармона. Испанские СМИ уточняют, что новость футболистке сообщила ее мать, приехавшая к ней в последние дни чемпионата.

«C глубоким сожалением сообщаем о смерти отца Ольги Кармоны. Печальную новость футболистка узнала после финала Чемпионата мира. Мы посылаем наши самые искренние объятия Ольге и ее семье в момент глубокой боли», — говорится в релизе RFEF.

Кармона также сообщила о смерти своего отца в соцсетях. «Я знаю, что ты дал мне силы достичь чего-то выдающегося. Я знаю, что ты наблюдал за мной и гордишься мною. Покойся с миром, папа», — написала она.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

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