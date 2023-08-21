Навальный предложил голосовать на сентябрьских выборах «за любого кандидата» не от «Единой России»

Алексей Навальный призвал избирателей принять участие в российских выборах в сентябре 2023 года и проголосовать за любую партию, кроме „Единой России“» .

Выборы, о которых идет речь в блоге Алексея Навального, пройдут 10 сентября в 40 регионах России. «Выберите в бюллетене кандидата, который не является членом „Единой России“, и голосуйте за него. Хорошие кандидаты есть, и много. Те, кто участвует в выборах как независимые кандидаты, — молодцы, и их стоит поддерживать», — призывает Навальный.

«Стратегически мы считаем “Умное голосование” и его участников главным достоянием и лучшей возможностью оппозиции. Но ключевое слово здесь — "умное". Оценив новые обстоятельства, войну и политическую ситуацию, мы должны поступить умно и сделать шаг назад, голосуя за любого кандидата и за любую партию против "Единой России"», — сообщил также политик.

Навальный добавил, что тактика по президентским выборам в марте 2024 года может быть определена только после того, как будет ясен общий расклад с правилами, кандидатами и наблюдением.

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