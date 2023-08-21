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На станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги подожгли релейный шкаф

10:29 • 21.08.2023

РИА Новости со ссылкой на представителей Московской железной дороги сообщает о задержке поездов из-за поджога релейного шкафа на станции Солнечная.

«В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика», — сообщили в ведомстве.

Киевское направление Московской железной дороги тянется от Киевского вокзала в Москве до блокпоста Зерново на границе с Украиной. Станция, на которой произошел поджог, расположена 16 километрах от Киевского вокзала.

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