Фонд жены главы МЧС помогал вывозить украинских детей в Россию — «Проект»

Некоммерческая организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», которой руководит жена главы МЧС Александра Куренкова Елена Мильская, помогала вывозить украинских детей в Россию. Об этом говорится в новом расследовании «Проекта».

Так, журналисты выяснили, что в октябре 2022 года, когда российские военные отступали из Херсона, волонтеры центра Мильской вместе с МЧС помогали вывозить украинских детей сначала в аннексированный Крым, а затем в Краснодарский край.

«Мне сказали, что если будет какое-то сопротивление, приедут солдаты, запакуют нас вместе с детьми и увезут. Я не думаю, что мы можем что-то сделать против автоматов. Поэтому деваться было некуда. Мне сказали, что детей вывезли в Геническ — соврали. Их вывезли в Крым, в Краснодарский край, город Анапа», — рассказывал директор Центра социально-психологической реабилитации в селе Степановка Херсонской области Владимир Сагайдак.

Волонтеры центра Мильской также сопровождали министра Куренкова в поездке в лагерь беженцев «Ромашка», который находится в Ростовской области. Туда вывезли воспитанников детских домов Донецка.

«На одном из фотоотчетов, который жена министра разместила на своей странице “ВКонтакте” в августе прошлого года, мы опознали детей из донецкого дошкольного детского дома №1. Среди других детей есть девочка по имени Диана. Сейчас она вместе с двумя сестрами и братом вывезены за полторы тысячи километров, в башкирский городок Учалы», — пишет «Проект».

Елена Мильская вышла замуж за главу МЧС России Александра Куренкова в 2019 году, но супруги это не афишировали. «Проект» узнал об этом от источника и получил документ о заключении их брака.

По информации издания, Мильская владеет активами стоимостью примерно 780 миллионов рублей. Среди них участок и дом площадью около тысячи квадратных метров в коттеджном поселке «Раздоры-2» на Рублевском шоссе. Ей также принадлежат несколько автомобилей премиум-класса, таких как Mercedes Benz S450, Bentley Continental GT и Porsche Boxster S.

Кроме того, внебрачный сын Мильской Андрей Ковальчук владеет земельным участком в коттеджном поселке «Горки-2», который расположен примерно в километре от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Стоит он около 100 миллионов рублей. Недвижимость оформили на Ковальчука когда ему было 16 лет.

«Проект» также отмечает, что некоммерческие организации, которыми руководит Мильская, получают от государства крупные контракты. Например, спустя два месяца после получения должности главы МЧС, Куренков подписал соглашение о взаимодействии с «Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям», по которому НКО получила 600 миллионов рублей.

По данным «Проекта», Мильская значится не только председателем попечительского совета «Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям». С 2014 года она является президентом фонда «Архистратига Михаила». А с января 2018 года по декабрь 2019 года Мильская была гендиректором фонда «Святителя Василия Великого», учредителем которого является православный олигарх Константин Малофеев.

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