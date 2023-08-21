«Злой ученый-иностранец покалечил людей». В Воронеже для первокурсников организовали квест про злодея-«иноагента»

В Воронеже первокурсников медвуза позвали на квест про злодея-«иноагента». Соответствующий анонс был опубликован в группе студсовета и совета обучающихся государственного медуниверситета имени Бурденко во «ВКонтакте». Внимание на анонс обратило студенческое сообщество «150к в год за».

В анонсе квеста написано, что его главный герой — «ученый-иноагент, тайно приехавший в Россию по приказу своей страны N».

«Ему поручили реализовать бесчеловечный и коварный замысел — создать опасное биологическое оружие и заразить им население России. К большому сожалению. безумцу удалось это сделать. Злой ученый-иностранец покалечил людей и вовсе не собирается останавливаться», — говорится в анонсе.

Что требуется от участников квеста, в анонсе не поясняется. После того, как скриншот поста с анонсом распространился в сети, сообщение удалили из обеих групп медвуза во «ВКонтакте».

Бывший студент вуза Сергей Баженов рассказал «7х7», что подобные мероприятия «с вероятностью 99%» устраивают при согласовании с руководством университета.

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