ФБК помог полутора тысячам своих сторонников получить гуманитарные визы и политические убежища — Волков

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) помог полутора тысячам своих сторонников получить гуманитарные визы и политические убежища в разных странах мира. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал один из ближайших соратников Алексея Навального и бывший глава ФБК Леонид Волков.

«Если мне не изменяет память, чтобы не соврать, более чем полутора тысячам людей мы помогли нашими письмами получить разного рода гуманитарные визы, убежища в разных странах мира, в том числе в Германии, в США и где-то еще», — сказал он.

Позже Волков написал в своем твиттере, что «может немного ошибаться в цифрах», поскольку этой работой занимается юридический отдел ФБК, «но что-то около того».

Он пояснил, что юристы ФБК предоставляют документы, которые подтверждают, что человек, претендующий на политическое убежище или визу, «участвовал в каких-то наших активностях». По его словам, официальные органы в разных странах мира принимают во внимание такие письма. При этом у них есть возможность связаться с ФБК, чтобы проверить достоверность такого документа.

Волков отметил, что за последние полтора года несколько десятков человек, которые не имели никакого отношения к команде Навального и его структурам, пытались получить визы или убежище, заявляя, что они работали с ФБК.

В июне 2021 года российские власти объявили Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры, связанные с Навальным, «экстремистскими» организациями. После этого силовики в России начали преследовать сторонников Навального, вынудив многих из них покинуть страну.

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