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В Курске беспилотник атаковал железнодорожный вокзал. Есть пострадавшие

11:31 • 20.08.2023

В ночь на 20 августа беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, сообщил местный губернатор Роман Старовойт. 

Дрон врезался в крышу вокзала, после чего там возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол, сказал губернатор. Кроме крыши в результате атаки пострадал фасад здания, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель.  

В момент взрыва на вокзале находились 50 пассажиров, сообщил Старовойт. Все они были эвакуированы. 

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