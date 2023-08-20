В ночь на 20 августа беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, сообщил местный губернатор Роман Старовойт.

Дрон врезался в крышу вокзала, после чего там возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол, сказал губернатор. Кроме крыши в результате атаки пострадал фасад здания, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель.

В момент взрыва на вокзале находились 50 пассажиров, сообщил Старовойт. Все они были эвакуированы.

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