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В Гонконге умер пес из мемов Чимс

13:13 • 20.08.2023

В Гонконге умер пес породы сиба-ину по кличке Болци, известный в мемах как Чимс. Как сообщили его хозяева, пес, которому было 12 лет,  умер после операции. 

«Не грустите, пожалуйста, вспомните лучше радость, которую Болци принес миру. Cиба-ину c круглой улыбчивой мордой, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — говорится в инстаграме владельцев пса. Деньги, собранные на лечение Болци, будут переданы местным приютам.  

Фотография собаки завирусилась в 2010-х. В 2019 году мем с улыбающимся Болци был опубликован на Reddit с подписью Cheemsburger, после чего пес получит прозвище Чимс.

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