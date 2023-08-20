20 августа, в третью годовщину отравления Алексея Навального, по всему миру прошли акции в его поддержку под лозунгом «Путин — убийца».

Как сообщает «Команда Навального», люди вышли на митинги и пикеты в Австралии, Швейцарии, Грузии, Франции, Эстонии, Новой Зеландии, Германии, Италии, Южной Корее, Черногории, Нидерландах и Швеции. Издание «Idel.Реалии» также сообщило об акции в Литве.

Несколько пикетов в поддержку Навального прошли в России. В Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади задержали активиста Сергея Рябушева, который стоял с плакатом «Свободу Алексею Навальному».

Еще двух человек — Алексея Вакаря и Валерия Ремизова — задержали на Арбате и на Красной площади. Они стояли с плакатами «Свободу политическим заключенным».

«Команда Навального» сообщает, что пикеты в поддержку оппозиционера также прошли в Махачкале и Самаре. В Казани активисты принесли к памятнику жертв политических репрессий синие трусы, колбу с надписью «Новичок» и записку «3 года! Кто виноват?»

20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Политика доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите». Европейские специалисты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок».

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