В Хабаровском крае депутат на катере протаранил группу краснокнижных китов 

В акватории Шантарских островов хабаровский депутат муниципального района имени Полины Осипенко Максим Кочергин на моторном катере протаранил группу краснокнижных гренландских китов. Об этом сообщил генеральный директор туроператора «Центр путешествий ДВ» Бахт Мавланов. Он попросил Росприроднадзор проверить действия Кочергина.

«14 августа человек, представившийся как депутат района им. Полины Осипенко Хабаровского края Максим Кочергин, управляя катером, совершил умышленный проезд через группу краснокнижных гренландских китов. Депутат также совершал действия, которые могли привести к травмам и гибели китов — преследование на высокой скорости, опасное маневрирование», — говорится в его заявлении.

По словам Мавланова, Кочергин «систематически пересекал маршрут движения китов» и на большой скорости «въезжал в скопление китов». «Киты могли получить увечья, выброситься на берег или погибнуть», — пояснил Мавланов.

Все это, как пишет РИА «Новости», произошло на глазах туристов и ученых, которые работали в бухте. При этом Мавланов отмечает, что пытался связаться с катером Кочергина, но он не отвечал.

«Судно преследовало китов по бухте, а позднее проехало в непосредственной близости от туристов на SUP-бордах. Такие действия создавали опасные ситуации для всех», — рассказал изданию DVHUB специалист по морским млекопитающим, эксперт рабочей группы по китообразным Международного Союза Охраны Природы МСОП/IUCN Григорий Цидулко.

В свою очередь, Мавланов напомнил, что в мире осталось не так много гренландских китов. Охотоморская популяция, по его словам, насчитывает не более 400 особей.

«Мы взяли на себя добровольные обязательства по сохранению этих краснокнижных животных. Недавно в ходе совместных мероприятий с сотрудниками национального парка “Шантарские острова” нами был обнаружен погибший гренландский кит. Что, безусловно, является большой трагедией — это был подросток. Сегодня очень важно развивать туризм экологично, правильно, уважать дикую природу и относиться к ней ответственно», — подчеркнул он.

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