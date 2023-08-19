Минобороны сообщило об ударе по российскому военному аэродрому 

Министерство обороны России сообщило об атаке украинского беспилотника по военному аэродрому в Новгородской области.

«Сегодня около 10.00 часов по Москве киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны также заявили, что в результате атаки на стоянке самолетов на территории аэродрома возник пожар. «Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет», — добавили в ведомстве.

Провоенный телеграм-канал Grey zone утверждает, что атакован был аэродром Сольцы, который «использовался в качестве места базирования ракетоносцев Ту-22М3, наносивших удары по объектам на территории Украины».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.