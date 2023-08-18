В Москве по подозрению в шпионаже арестовали американского гражданина

Лефортовский районный суд Москвы арестовал по делу о шпионаже родившегося в России гражданина США Джина (Евгения) Спектора. Об этом сообщает ТАСС.

«Медиазона» нашла на сайте суда карточку этого дела, однако детали обвинения там не указаны.

Как пишет ТАСС, Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. Ранее он был председателем совета директоров ГК «Медполимерпром», которая производила лекарства для лечения онкологических заболеваний.

В феврале 2020 года Спектор и бывшая тогда помощницей вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева были арестованы по делу о даче взятки.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Спектор выступал посредником при передаче Алексеевой путевок в Таиланд и Доминикану на общую сумму четыре миллиона рублей. Взамен Алексеева якобы оказывала содействие в продвижении препаратов компании «Медполимерпром».

В ходе следствия Спектор полностью признал свою вину и в сентябре 2022 года его приговорили к трем с половиной годам колонии и штрафу в 14 миллионов рублей. В свою очередь, Алексееву позже приговорили к 12 годам колонии.

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