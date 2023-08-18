Псковский священник освятил памятник Сталину. В РПЦ заявили, что не давали на это благословения, и начали служебную проверку 

На этой неделе в Великих Луках Псковской области православный священник освятил установленный там памятник Иосифу Сталину. Русская православная церковь начала по этому поводу служебную проверку.

15 августа во время открытия памятника Сталину на территории завода «Микрон» настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» иерей Антоний (Татаринцев) освятил монумент.

«Пострадала церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся», — сказал он во время церемонии.

В пятницу в Великолукской епархии РПЦ заявили, что проведут служебную проверку действий священнослужителей, которые участвовали в церемонии. «Участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с епархиальным управлением, приняли священнослужители Великолукской епархии. На данный момент проводится служебная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы епархии, которое опубликовало РИА «Новости».

Во время открытия памятника Сталину местный активист провел одиночный пикет, писал «Мемориал». Мужчина встал с плакатом: «Им бы ЧЕЛОВЕЧИНЫ — они вновь обретут величие».

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