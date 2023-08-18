МВД России объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна. Соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства, пишет «Медиазона».

Сам Шаинян рассказал изданию, что до сих пор не знает по какой статье против него возбуждено уголовное дело. «Я по-прежнему не знаю, в чем суть уголовного дела против меня, знаю только, что оно находится в производстве Следственного отдела ОМВД по Мещанскому району. Они не сообщают моему адвокату даже статью», — сказал он.

О том, что против Шаиняна в России возбуждено уголовное дело стало известно в июле 2023 года, когда Росфинмониторинг внес его в «перечень террористов и экстремистов». Как отмечает «Медиазона», в этом списке имена людей, обвиняемых по террористическим статьям, помечают звездочкой. У Шаиняна такой звездочки нет, из чего можно сделать вывод, что дело против него возбуждено по статье об экстремизме, поясняет издание.

Карен Шаинян с 2020 года ведет ютуб-канал, на который подписаны более 200 тысяч человек. Там выходят несколько программ, в частности, «Квирография» — документальный сериал о жизни квир-людей в разных городах России, а также Straight Talk With Gay People — ютуб-шоу с участием открытых квир-людей, в том числе всемирно известных.

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