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Кинокритика и куратора кинофестивалей Алексея Медведева нашли мертвым в Подмосковье. Он пропал в конце июля 

21:40 • 18.08.2023

В подмосковных Мытищах найден мертвым кинокритик и куратор кинофестивалей Алексей Медведев. Об этом сообщили поисковики из отряда «Лиза Алерт».

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. 

Причины гибели Медведева — неизвестны. Он перестал выходить на связь 21 июля. Об этом в фейсбуке писала его супруга Наталья Пылаева.

Алексей Медведев работал журналистом, а с начала 2000-х занимался организацией международных кинофестивалей. В частности, он был программным директором кинофестивалей 2morrow, «Зеркало» и «Послание к человеку».

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