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Россия хочет импортировать бегемотов и слонов из Лимпопо

15:01 • 18.08.2023

Чиновники Россельхознадзора планируют провести переговоры со своими коллегами из ЮАР по поводу возможного импорта экзотических животных из этой страны в российские зоопарки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что речь идет о бегемотах, слонах, жирафах, зебрах, антилопах и носорогах, которых предполагается отлавливать в охотничьих заказниках ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг.

Также в ходе переговоров планируется обсудить взаимные поставки животноводческой продукции. Провинция Лимпопо расположена на севере ЮАР, она названа в честь одноименной реки, протекающей в этой местности. В России Лимпопо получила широкую известность благодаря сказке Корнея Чуковского про доктора Айболита.

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