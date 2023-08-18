Американская разведка считает, что Украина не добьется успеха в ходе текущего контрнаступления — WP

Украинская армия не добьется главной цели текущего контрнаступления. Так считают в разведке США, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, ВСУ, вероятней всего, не удастся продвинуться до Мелитополя и перерезать «сухопутный мост» между Россией и аннексированным Крымом. По словам собеседников издания, украинские войска, которые сейчас находятся в 80 километрах от Мелитополя, остановятся в нескольких километрах от города.

Выстроенные Россией оборонительные рубежи делают чрезвычайно сложным захват не только Мелитополя, но и других расположенных рядом с ним городов, в частности, Токмака. Об этом изданию сказал военный аналитик Роб Ли.

«У России там три основные оборонительные линии, а после них — укрепленные города. Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать одну или две из них, но и в том, смогут ли они прорвать все три линии и иметь достаточно сил для достижения чего-то более значительного, например, взятия Токмака или чего-то еще», — пояснил он.

В то же время другой источник издания заявил, что в любом случае украинское контрнаступление ослабило российские войска. «Россияне находятся в довольно тяжелом состоянии. Они понесли огромные потери. Их моральный дух не очень высок», — отметил он.

Как пишет WP, из-за неблагоприятного прогноза американской разведки некоторые конгрессмены от Республиканской партии США выступили против того, чтобы дополнительно выделить на помощь Украине более 20 миллиардов долларов, как просит президент США Джо Байден.

Ранее среди прочих секретных документов Пентагона в сеть утек прогноз американского военного ведомства от февраля 2023 года. В нем говорилось, что ВСУ в ходе контрнаступления «не достигнут» своей основной цели и не смогут освободить Мелитополь или Мариуполь, чтобы перерезать сухопутное сообщение между Россией и аннексированным Крымом к августу.

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