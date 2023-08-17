ФСБ отчиталась о задержании и аресте двух сторонников движения «Граждане СССР», которые планировали подорвать вышки связи в закрытом городе Зеленогорск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Красноярскому краю.

«Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР", планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в городе Зеленогорске», — говорится в сообщении службы.

Как пишет ТАСС, мужчины хотели помешать рассылке Минобороны повесток через «Госуслуги» о призыве на военную службу. Для этого они через третьего человека собирались купить тротиловые шашки и «инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром». Мужчины были задержаны при получении взрывчатых веществ, отчиталась ФСБ.

Сейчас фигуранты дела находятся в СИЗО. Когда и на какой срок их арестовали, не сообщается. По данным «Коммерсанта», им вменяют покушение на незаконное приобретение взрывчатых веществ (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 3 статьи 222.1 УК) и покушение на совершение теракта (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК).

Участники движения «Граждане СССР» отрицают распад Советского Союза, пользуются советскими паспортами и считают нынешние российские власти нелегитимными, отказываясь платить им налоги. В мае 2022 года основателя движения Сергея Тараскина обвинили в создании экстремистской организации и приговорили его к восьми годам колонии общего режима. Само движение внесли в перечень экстремистских организаций.

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