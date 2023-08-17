В Казахстане за пропаганду экстремизма заблокировали сайт российского телеканала «Царьград»

Министерство информации и общественного развития Казахстана заблокировало сайт российского телеканала «Царьград». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там говорится, что причиной блокировки стала «пропаганда экстремизма». Блокировке предшествовали четыре предупреждения, полученные телеканалом от казахстанских властей. Первое из них датировано 18 января 2021 года, а еще три — 31 мая 2023 года. Последний материал на сайте телеканала, который власти Казахстана сочли нарушающим законодательство республики, вышел под заголовком «Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы».

Блокировку сайта «Царьграда» на территории Казахстана подтвердило местное издание ORDA.

«Царьград», который позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал», был основан в 2015 году российским миллиардером Константином Малофеевым. Он находится под санкциями Евросоюза, США и Канады с 2014 года.

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