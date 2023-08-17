Международная шахматная федерация FIDE ввела ограничения на участие трансгендерных женщин в женских турнирах по шахматам. После трансперехода им будет запрещено участвовать в соревнованиях для женщин, пока FIDE «не примет дальнейшего решения» по поводу их допуска. Ожидание ответа может занять до двух лет, говорится на официальном сайте федерации.

В то же время трансгендерные женщины смогут без ожидания допуска участвовать в открытых турнирах, где представлены и мужчины, и женщины.

В сообщении FIDE также говорится, что если до совершения перехода трансгендерный мужчина имел какие-либо женские титулы в шахматах, они будут упразднены. Если человек совершит обратный переход, он сможет восстановить титулы. Упраздненный женский титул можно будет перевести в общий — того же или более низкого уровня. Для трансгендерных женщин все предыдущие «мужские» титулы сохраняются.

Новые правила вступят в силу с 21 августа.

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