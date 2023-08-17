В Париже арестовали парашютиста, прыгнувшего с Эйфелевой башни. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным издания, мужчина, чье имя не называется, проник на территорию башни около пяти часов утра по местному времени. Охрана заметила его, но не смогла помешать ему добраться до вершины конструкции. Оказавшись там, мужчина, у которого с собой был парашют, совершил прыжок. Он приземлился на территории стадиона, расположенного поблизости.

После приземления парашютист был задержан полицейскими. Они сочли, что своими действиями он подверг опасности жизни людей, находившихся на земле.

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