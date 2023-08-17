«Ты прикрой меня, пожалуйста». Лукашенко рассказал о просьбе Путина перед началом войны в Украине 

Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал о просьбе Владимира Путина «прикрыть его», озвученной накануне начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Слушай, Саш, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну мы союзники? — вспоминает Лукашенко слова российского президента. — Ну всякое может быть, ты прикрой меня, пожалуйста».

Лукашенко отметил, что этот разговор состоялся за несколько дней или за сутки до российского вторжения. Он также заявил, что у России и Беларуси «фактически единая армия».

«В первые дни специальной военной операции, если вы помните, я сделал заявление, что мы не ввязываемся в тот конфликт. Мы мало чем можем помочь. Россия и так может справиться с кем угодно, но стрелять русским в спину мы не позволим», — добавил он.

Лукашенко также заверил Панченко, что Путин «не сошел с ума» и сказал, что не наблюдает у российского президента «имперских замашек».

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