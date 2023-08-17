Университет Вильнюса уволил профессора из России за отрицание советской  оккупации Литвы

Университет Вильнюса расторг договор с профессором из России Андреем Десницким из-за его публикаций десятилетней давности. Он преподавал там русскую литературу с октября 2022 года. Об этом радиостанции LRT рассказал декан филологического факультета профессор Миндаугас Кветкаускас.

Издание отмечает, что до полномасштабного российского вторжения в Украину Десницкий жил в Москве и публиковал статьи, в которых отрицал оккупацию стран Балтии, в том числе Литвы, Советским Союзом.

В мае 2023 года LRT опубликовала разбор старых публикаций Десницкого. Как утверждается, профессор до 2014 года выступал за проведение референдума о присоединении Крыма к России. А 17 августа радиостанция представила выдержки из статьи о советской оккупации стран Балтии, которую Десницкий написал в 2012 году для сайта «Правмир». В ней профессор отрицал оккупацию и писал, что военные и местное население не оказали сопротивления, а некоторые даже приветствовали советских военнослужащих.

«Естественно, и я тогда находился под влиянием кремлевской пропаганды, ее любимый приемчик: "да, конечно, Сталин был ужасен, но посмотрите на…" — и в этой статье 2012 года я это транслировал, увы. И, вероятно, это не единственный пример того, как я это делал, думая, что самостоятельно рассуждаю о тонких и важных материях. А потом пришел 2014 год. А потом 2022. И стало совершенно ясно, куда ведет эта риторика и как опасно ей поддаваться», — прокомментировал ситуацию в фейсбуке сам Десницкий.

Он также написал, что за последние десять лет его взгляды изменились. По его словам, он «искренне сожалеет» о той статье, а также приносит извинения всем, «кто готов их принять».

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