YouTube будет удалять видео с недостоверной медицинской информацией. Соответствующее сообщение появилось в официальном блоге платформы.

Это коснется информации о коронавирусе, репродуктивном здоровье, а также о вредных веществах. В будущем YouTube собирается разделить существующие гайдлайны по противодействию дезинформации в сфере медицины на три категории: «Профилактика», «Лечение» и «Опровержение».

Новые правила будут применяться к конкретным состояниям здоровья, методам лечения, а также веществам, содержание которых противоречит рекомендациям местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения.

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