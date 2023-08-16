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YouTube будет удалять видео с недостоверной медицинской информацией

21:24 • 16.08.2023

YouTube будет удалять видео с недостоверной медицинской информацией. Соответствующее сообщение появилось в официальном блоге платформы. 

Это коснется информации о коронавирусе, репродуктивном здоровье, а также о вредных веществах. В будущем YouTube собирается разделить существующие гайдлайны по противодействию дезинформации в сфере медицины на три категории: «Профилактика», «Лечение» и «Опровержение». 

Новые правила будут применяться к конкретным состояниям здоровья, методам лечения, а также веществам, содержание которых противоречит рекомендациям местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения.

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