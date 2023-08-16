В Минобороны Украины заявили об освобождении села Урожайное в Донецкой области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия освободила село Урожайное в Донецкой области. Последние дни там шли ожесточенные бои.

«Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются», — написала она.

В российском Минобороны эту информацию не комментировали. В понедельник, 14 августа, в ведомстве отчитывались о «поражении мест скопления живой силы и техники» ВСУ в том числе под Урожайным. 15 августа в российском батальоне «Восток» заявили об отступлении из поселка.

На прошлой неделе The New York Times сообщала, что украинская армия закрепилась в районе разрушенного села Старомайорское и продвигается к Урожайному. В 150 километрах оттуда находится оккупированный российскими войсками портовый город Бердянск.

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