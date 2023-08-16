Группа The Killers принесла извинения после инцидента с приглашением россиянина на сцену во время концерта в Грузии. Соответствующее заявление опубликовано в соцсетях коллектива.

Вечером 15 августа на стадионе Black Sea Arena в грузинском Шекветили под Батуми состоялся концерт американской рок-группы The Killers. По традиции, во время выступлений музыканты приглашают на сцену одного из зрителей, чтобы тот сыграл на барабанах. На концерте в Шекветили солист группы Брэндон Флауэрс пригласил на сцену мужчину, который держал плакат с надписью: «Если судьба будет благосклонна, сегодня я буду вашим барабанщиком», пишет Paper Kartuli.

Когда Флауэрс спросил мужчину, откуда он, тот ответил, что из России. Тогда музыкант уточнил у публики, приемлемо ли, что они сыграют одну песню с ним. Судя по опубликованным видео, сначала толпа поддержала музыкантов, однако затем последовали возмущенные выкрики, некоторые посетители концерта показывали средние пальцы, передает Paper Kartuli. Зрители подняли на руки другого мужчину, предположительно, грузина, и призывали пригласить на сцену его, однако этого не произошло. По данным издания Formula, некоторые зрители покинули зал. Paper Kartuli отмечает, что это была малая часть посетителей.

После того, как The Killers сыграли одну из композиций с российским барабанщиком, солист группы вновь обратился к фанатам. Он сказал, что считает всех братьями и сестрами, и не поддерживает разделение людей из-за их национальности. После этого некоторые зрители начали выкрикивать фразу «Fuck Russia», пишет Paper Kartuli.

После концерта группа выпустила заявление с извинениями. «Мы понимаем, что слова о том, что все зрители и фанаты The Killers являются “братьями и сестрами”, может быть неправильно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться», — говорится в сообщении.

«Радио Тбилиси» убрало из эфира песни группы The Killers.

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