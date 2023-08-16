Сенаторы предлагают штрафовать и сажать за публикацию фото и видео обстрелов и их последствий

В Совете Федерации предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей или в случае «рецидива» лишение свободы на срок до трех лет за «распространение информации, позволяющей идентифицировать дислокацию вооруженных сил» России, включая фото и видео применения дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

По его словам, предлагается запретить публичное распространение информации, в том числе фотографий и видеоматериалов, которые позволяют:

идентифицировать местонахождение российских военных

понять местонахождение военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры

установить факт их поражения

оценить характер нанесенных повреждений

установить место обстрела или попадания снаряда на территории России

получить данные о перемещении и использовании российскими военными оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средств поражения

Клишас отметил, что наказания, предусмотренные поправками, аналогичны ответственности, предусмотренной за «дискредитацию» армии. Он также добавил, что решение о внесении в Госдуму этих законопроектов будет принято осенью.

Один из законопроектов предполагает дополнение Административного кодекса статьей 20.35. По ней будет предусмотрена ответственность в виде штрафа для физических лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, должностных лиц — 100-200 тысяч рублей, а для юридических лиц — 300-500 тысяч рублей.

Также в документе прописано дополнение УК статьей 283.3, которая будет предусматривать ответственность за повторное нарушение. По ней предполагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо тюремным сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Кроме того, ввести штрафы за публикацию фото и видео украинских атак по России и подконтрольным ей территориям предложил Госсовет аннексированного Крыма.

«По сути сегодня весь объем информации, которым питаются наши враги, исходит из публичной сферы. Им не нужно посылать шпионов, им нужны аналитики, которые будут выискивать публикации в социальных сетях, интернете. <...> Когда будут прецеденты, люди будут наказаны, это будет распространяться быстро», — заявил в интервью телеканалу «Россия 24» председатель Госсовета Владимир Константинов.

По его словам, для физических лиц штраф составит 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих — 100 тысяч рублей и на 300 тысяч будут штрафовать юридические лица.

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