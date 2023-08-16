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Чехия ввела санкции против главы российской корпорации, которая производит ракеты, и его семьи. Они, по данным ФБК, владеют в Праге элитной недвижимостью 

19:33 • 16.08.2023

Чехия внесла в санкционный список генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Под санкции также попали его дочь Ольга Зорикова и ее супруг Ростислав Зориков. 

«Российский олигарх, стоящий за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен понести ответственность за последствия. Так же, как те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью», — написал в твиттере глава МИД Чехии Ян Липавский.

В мае 2023 года ФБК сообщал, что семья Обносова владеет в Праге недвижимостью, стоимостью минимум семь миллионов евро. Тогда же сторонники Навального писали, что Киев и другие города Украины регулярно обстреливают ракетами, которые производит корпорация «Тактическое ракетное вооружение». 

Речь, в частности, идет о ракетах Х-101 и Х-22. Последняя, например, в конце июня 2022 года попала в торговый центр в Кременчуге. Тогда погибли более 20 человек, а 59 — получили ранения. 

После публикации этого расследования ФБК потребовал от чешских властей ввести санкции в отношении Обносова и его семьи. Ввести против них санкции также просили евродепутаты. 

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