На Камчатке задержали подозреваемого в жестоком избиении сотрудницы кафе в поселке Сокоч Елизовского района, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, подозреваемому 41 год, он приехал на Камчатку из Краснодарского края.

В прокуратуре Камчатского края отчитались о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК). По версии следствия, подозреваемый Дмитрий Рязанов с целью убийства нанес женщине в кафе множественные удары руками и ногами по голове и телу, сопровождая свои действия угрозами и демонстрацией ножей.

Телеграм-канал Shot писал, что Рязанов работал в кафе поваром. По данным канала, он избил коллегу-бариста из-за того, что она сделала ему замечание за появление на работе в нетрезвом виде. Мужчина бил девушку ногами со словами: «Тебя никто не защитит, овца» и «Я таких, как ты, резал и убивал в говно». Телеграм-канал 112 отмечает, что пострадавшую госпитализировали с многочисленными переломами костей черепа, синяками и ушибами.

Издание «Сибирь.Реалии» сообщает, что ранее Дмитрий Рязанов уже был судим за избиения. В 2010 году суд в Краснодаре приговорил его к шести годам колонии за применение насилия, опасного для жизни, к представителю власти. В 2018-м он получил год колонии строгого режима по делу о причинении вреда средней тяжести после того, как ударил кулаком знакомого в баре.

В 2022 году Рязанова приговорили к году и трем месяца колонии строгого режима за уклонение от административного надзора и причинение легкого вреда здоровью — за избиение двоих человек после употребления алкоголя. Позднее в том же году суд увеличил срок лишения свободы до года и четырех месяцев по новому делу об уклонении от надзора.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.