ФСБ отчиталась об уничтожении четырех украинских диверсантов в Брянской области. Местный губернатор сообщил о новой атаке на регион

Федеральная служба безопасности утверждает, что пограничникам удалось пресечь попытку украинских диверсантов прорваться на территорию Брянской области. Местный губернатор Александр Богомаз сообщил о новой атаке.

По данным спецслужбы, диверсанты пытались зайти на территорию Брянской области в Стародубском районе. В ведомстве отметили, что четверо из них были убиты. Кроме того, ФСБ утверждает, что позже на месте боя якобы обнаружили «FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой». Спецслужба не уточняет когда именно это произошло.

Днем 15 августа, об атаке украинских диверсантов сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Это, по его словам, произошло в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

«В результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. Он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — писал Богомаз. Кроме того, по его данным, тогда погибло одно животное сельхозпредприятия, повреждения получили производственные помещения и автомобиль.

Днем 16 августа Богомаз написал о новой атаке украинских диверсантов. «Сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», — говорится в сообщении.

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