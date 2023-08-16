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ФСБ отчиталась об уничтожении четырех украинских диверсантов в Брянской области. Местный губернатор сообщил о новой атаке на регион

17:39 • 16.08.2023

Федеральная служба безопасности утверждает, что пограничникам удалось пресечь попытку украинских диверсантов прорваться на территорию Брянской области. Местный губернатор Александр Богомаз сообщил о новой атаке. 

По данным спецслужбы, диверсанты пытались зайти на территорию Брянской области в Стародубском районе. В ведомстве отметили, что четверо из них были убиты. Кроме того, ФСБ утверждает, что позже на месте боя якобы обнаружили «FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой». Спецслужба не уточняет когда именно это произошло. 

Днем 15 августа, об атаке украинских диверсантов сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Это, по его словам, произошло в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. 

«В результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. Он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — писал Богомаз. Кроме того, по его данным, тогда погибло одно животное сельхозпредприятия, повреждения получили производственные помещения и автомобиль. 

Днем 16 августа Богомаз написал о новой атаке украинских диверсантов. «Сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», — говорится в сообщении. 

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