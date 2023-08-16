Бывший боец ЧВК Вагнера, участник войны в Украине Алексей Хлебников объявлен в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки в одном из хуторов Новоаннинского района Волгоградской области. Об этом пишет V1.ru.

По информации издания, в региональных чатах начало распространяться сообщение со словами: «Разыскивается человек 36 лет. Хлебников Алексей изнасиловал 13-летнюю девочку и сбежал в неизвестном направлении. Может, кто видел?». Журналисты V1.ru позвонили по номеру, указанному в этом сообщении, но им никто не ответил. Тем не менее они выяснили, что номер принадлежит 18-летней девушке.

Источник издания в экстренных службах подтвердил, что 36-летний Хлебников объявлен в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, и что силовики привлекали медиков для освидетельствования пострадавшей. В правоохранительных органах от комментариев отказались.

Как пишет V1.ru, Хлебников ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2008 году его судили за кражу и разбой, а в 2018-м — приговорили к 11 годам колонии строгого режима за угон автомобиля и убийство его хозяина. Источник издания в администрации Новоаннинского района рассказал, что после начала войны в Украине Хлебников завербовался в ЧВК Вагнера, а летом 2023 года вернулся в регион.

«Вагнеровец он. Служил там. Вернулся домой. Поиски его идут, но где он может быть, никто не знает. Сбежал. Пока на свободе, но его ищут. Не мешайте уже следствию», — сказал собеседник издания.

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