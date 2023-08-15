В московских СИЗО арестантов вновь стали раздевать догола перед прогулкой

В московском СИЗО №7 арестантов заставляют раздеваться догола до и после прогулки. Об этом сообщила правозащитница и бывший член ОНК Ева Меркачева.

По ее словам, отказ снять трусы перед выходом на прогулку стал причиной избиения сотрудниками ФСИН одного из арестантов.

Меркачева уточнила, что требование раздеваться догола прописано в старых нормативных документах, но в последнее время от этой «унизительной практики» отказались «из соображений гуманизма».

«Опасаюсь, что вслед за снятием трусов последует обследование внутренних полостей тела, которое предусмотрено в ряде случаев по нормативным документам, но до сих пор не применялось», — написала Меркачева.

В 2020 году в московских СИЗО произошел так называемый «бунт трусов». Тогда арестанты массово отказывались раздеваться догола из-за того, что это унижает человеческое достоинство. В ответ администрации изоляторов отправляли таких арестантов в карцеры.

Для решения проблемы правозащитники предложили ФСИН предоставлять арестантам возможность выбирать — раздеваться или проходить через рентген-сканер. Однако, по словам Меркачевой, не все изоляторы ими оборудованы.

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