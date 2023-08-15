В подземном переходе на остановке «Родина» в Белгороде рабочие положили плитку желтого и голубого цветов. Через несколько дней, после критики со стороны местных жителей, ее начали разбирать. Фотографии перехода с разницей в два дня опубликовал телеграм-канал «Белгород №1. Люди».

Как писало издание «Открытый Белгород», жители города активно обсуждали новую плитку в соцсетях. Некоторые из них жаловались, что сочетание таких цветов «в нынешней ситуации неприятно». Другие писали, что в переходе «не голубой, а скорее зеленоватый оттенок, но без реального освещения непонятно».

В марте 2023 года администрация Белгорода предлагала местным жителям выбрать, как будет выглядеть остановка «Родина» после реконструкции. По итогам голосования было решено сделать ремонт в стиле «хай-тек». Среди заявленных цветов интерьера были белый и голубой.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что отделочные работы в переходе на остановке «Родина» выполняет арендатор его площадей за собственные деньги. «Конечно, такие работы мы бы не приняли — арендатору пришлось бы их переделать. Спасибо горожанам за своевременный сигнал!», — написал Демидов.

По его словам, арендатор «отступил от утвержденных цветовых решений плиточного мощения» и устранит замечания сегодня же. Демидов дал архитектурно-строительному блоку белгородской мэрии поручение усилить контроль за ходом ремонта в переходе.

Обновлено в 15:55. Добавлен комментарий Валентина Демидова.

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