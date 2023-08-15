В ночь на 15 августа российская армия выпустила по Украине 28 крылатых ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ. 16 из них были сбиты. В результате атаки есть погибшие и раненые в разных областях Украины.

В Луцке Волынской области снаряд попал в промышленное предприятие, там погибли три человека, написал глава местной администрации Юрий Погуляйко.

В Днепре повреждения получило здание предприятия и спорткомплекс. По информации председателя местной администрации Сергея Лысака, ранены два человека: 59-летняя женщина и 70-летний мужчина.

Во Львове в результате обстрела разрушено здание детского сада. Также повреждения получили соседние дома. За медицинской помощью обратились четыре человека, сообщил мэр Андрей Садовый.

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