Силовики пришли с обыском в квартиру феминистки и основательницы правозащитной группы «Марем» Светланы Анохиной в Махачкале. Об этом она рассказала в своем фейсбуке.

В квартире в момент визита полицейских находилась мать правозащитницы, ее старшая дочь и три внучки. Как прошел обыск и что было изъято в ходе следственных действий, Анохина не уточнила. По ее словам, когда она уехала из России, она забрала с собой жесткий диск. «А то вдруг бы они спиздили мои недописанные статьи и все материалы из папки “Уроды и Гондоны” (не спрашивайте, что там, что надо там)», — написала правозащитница.

С чем был связан обыск, неизвестно. Ранее СК по Дагестану отчитался о возбуждении уголовного дело в отношении 60-летней жительницы Махачкалы по статье о «фейка» об армии (часть 1 статьи 207.3 УК). Ее имя в пресс-релизе не называется, однако речь может идти о Светлане Анохиной.

Правозащитница уехала из России в 2021 году.

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