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Минцифры предложило дать силовикам контроль над гражданской мобильной связью, чтобы они могли отключать ее в случае введения ЧП

12:09 • 15.08.2023

Министерство цифрового развития предложило внедрить механизм совместного использования радиочастот силовыми ведомствами и гражданскими операторами связи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Эта инициатива предполагает, что в случае введения чрезвычайного положения в России связь будет переходить под контроль силовиков, которые смогут отключать гражданские сети. 

Редактор профильного телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин рассказал «Коммерсанту», что в России еще с конца 1990-х годов действует механизм двойного назначения радиочастот, однако схемы, позволяющей специальным пользователям автоматически отключать гражданские сети, сейчас нет. 

Ранее подобная инициатива уже обсуждалась, писал «Коммерсантъ». В июне Минцифры предлагало развивать 5G на базе единого радиочастотного оператора с госучастием, который получит частоты «в режиме совместимости со спецслужбами». Предполагалось, что силовики получат возможность отключать излучение радиоэлектронных средств связи когда и где они сочтут нужным. 

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