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Россия нанесла удар по шведскому заводу в Луцке. Есть погибшие

18:48 • 15.08.2023

Российская армия нанесла ракетный удар по заводу подшипников шведской компании SKF в Луцке. В результате погибли по меньшей мере трое сотрудников предприятия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Карла Бьернстама.

«С сожалением подтверждаем, что трое наших коллег были убиты», — заявил он.

В тот же день несколько российских ракет ударили по промышленному предприятию в Днепре. 

Российское Минобороны сообщило о нанесении «сосредоточенного удара высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности» Украины, уточнив, что удар привел к «значительному ущербу».

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