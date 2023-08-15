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Брянский губернатор сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию региона

15:57 • 15.08.2023

Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз. 

«Вооруженными Силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области и  спецподразделениями управления Росгвардии по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации», — написал он в своем телеграм-канале. 

Позже Богомаз уточнил, что в результате атаки пострадал работник сельхозпредприятия. Его доставили в районную больницу. 

«В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное  сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», — добавил Богомаз. Министерство обороны не комментировало произошедшее. 

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