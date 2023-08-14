«Путин хуйло и вор». В Сургуте на здании местного информагентства появилась бегущая строка, посвященная курсу доллара 

В соцсетях распространилось видео бегущей строки на здании сургутского СИА-ПРЕСС, текст которой посвящен курсу доллара. «Путин хуйло и вор, 100 рублей за доллар, ты ахуел» — гласила надпись.

Учредитель редакции Тарас Самборский уже назвал случившиеся провокацией. Он заявил, что «провокационные сообщения» быстро удалили. Самборский также рассказал, что бегущую строку на фасаде здания, которая управляется удаленно, взломали и назвал произошедшее «неприятным и возмутительным».

«О том, что это кем-то подготовленная провокация, свидетельствует не только видеофиксация сообщения сторонним наблюдателем, но и время взлома: сегодня, 13 августа, в центре Сургута проходит летний фестиваль, и становится понятен расчет злоумышленников — разместить скандальное сообщение в момент, когда горожане будут расходиться по домам после публичного мероприятия», — написал Самборский в группе агентства во «ВКонтакте».

По его словам, видеозапись со взломанной бегущей строкой редакция получила от от одного из подписчиков и уже передала ее полицейским.

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