Силовики угрожали жителю Одинцова изнасилованием, если он не признается в продаже наркотиков. Его отец судится с городской администрацией и местной полицией 

Полицейские избили жителя подмосковного города Одинцово 21-летнего Акима Андреева, а также угрожали ему изнасилованием, если он не признается в продаже наркотиков. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Константина Ерохина.

По словам Андреева, 1 августа сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Одинцовскому округу Руслан Темиров и Артур Рожков избили его в подъезде собственного дома, а затем увезли в отдел, где продолжили избивать и душить.

«Несмотря на то, что я был обездвижен и не мог оказать сопротивление, Артур бил меня кулаками по голове и почкам, всего он нанес мне больше 30 ударов в области головы. Руслан начал меня снова душить — отпустил только когда я снова начал терять сознание», — написал Андреев в заявлении, которое направил в СК, районную и областную прокуратуру, а также в управление собственной безопасности МВД Московской области.

Кроме того, по дороге в отдел силовики угрожали Андрееву изнасилованием: «Руслан сказал, чтобы на допросе я говорил то, что они скажут, в частности, что я продал наркотик моему давнему другу. Если я начну что-то говорить от себя, то "он засунет резиновую дубинку в задницу и изнасилует меня ей"».

Андреева, как пишет «Медиазона», заставили подписать признательные показания по делу о хранении, сбыте и попытке сбыта гашиша в крупном размере. Одинцовский городской суд арестовал его и отправил в СИЗО-10 Можайска.

По словам Ерохина, на следующий день после задержания у Андреева «на лбу появилась огромная гематома», его отвезли в травмпункт. Сам Андреев считает, что полицейские отвезли его в травмпункт, потому что испугались.

«В справке, выданной Одинцовской областной больницей 2 августа, указаны обширные кровоизлияния в области шеи и “множественные нетипичные укусы насекомых на ягодичном отделе”», — пишет издание.

Отец Акима Александр Андреев занимает должность заместителя директора управляющей компании «Новоивановское». Он рассказал «Медиазоне», что считает дело против своего сына сфабрикованным. По словам Александра Андреева, он уже много лет судится с одинцовскими бизнесменами, местной администрацией, а также районной полицией.

Так, с владельцами торгового центра «Мир плитки» в поселке Новоивановское Московской области он судится из-за границ своего земельного участка. Иск к УМВД по Одинцовскому округу он подал из-за процедуры регистрации мигрантов, которую, по его мнению, затягивают.

«На последнем заседании [по делу о земельных отношениях] противодействующая сторона в открытую сообщила, что в отношении меня будут принимать меры давления со стороны правоохранительных органов. Я тогда еще предупредил детей, что могут быть провокации», — пояснил Александр Андреев.

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