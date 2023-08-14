Трансгендерная блогерка Милана Петрова уже сутки находится в спецприемнике. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на закрытый телеграм-канал «Молния Москва», который Петрова рекламировала в своем блоге.

Как пишет «ОВД-Инфо», в канале опубликовали фотографию блогерки со следами побоев и аудиосообщение, в котором Петрова рассказывает, что у нее «все нормально, относительно». 12 августа в телеграм-канале Петровой появилось сообщение о ее задержании в аэропорту Домодедово. О причинах задержания неизвестно.

14 августа в паблике «Молния Москва» опубликовали пост о том, что пресс-служба «Домодедово» не подтвердила задержание Петровой на территории аэропорта. В то же время глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что блогерку оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о «ЛГБТК-пропаганде» (часть 3 статьи 6.21 КоАП) и на 50 тысяч по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Милана Петрова уехала из России в конце 2021 года. Она объяснила это опасениями о преследовании из-за своего контента. Как писала «Медиазона» со ссылкой на саму блогерку, еще до отъезда ее вызывали в ОВД для проверки по административной статье о «пропаганде гомосексуализма». В 2022 году Петрова объявила о трансгендерном переходе.

В июле 2023-го на Милану Петрову составили два протокола — о «дискредитации» армии и «ЛГБТК-пропаганде». Что стало поводом для преследования, не сообщается.

Петрова ведет телеграм-канал о сплетнях про звезд. Она была в числе тех, на кого писала жалобы глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В июле Мизулина сообщила, что по ее просьбе Роскомнадзор внес телеграм- и ютуб-каналы Петровой в реестр запрещенных сайтов.

Обновлено в 12:02. В заголовок добавлена ссылка на телеграм-канал «Молния Москва». В текст новости добавлена информация о штрафе Миланы Петровой.

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