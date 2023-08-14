На нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв

В Ханты-Мансийском автономном округе на нефтяном месторождении произошло ЧП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Няганскую окружную больницу. Телеграм-канал 112 сообщает, что речь идет о взрыве на Талинском нефтяном месторождении. По данным телеграм-канала Baza, на месторождении произошли два взрыва.

«К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога», — сообщили ТАСС в больнице. Baza, в свою очередь, сообщает о двух погибших и пяти пострадавших. Двух людей, по данным телеграм-канала, еще ищут. 112 сообщает о о семи пострадавших и двух погибших.

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