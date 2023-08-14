Экс-сенатор Лебедев в 2021 году просил Зеленского снять с него украинские санкции — «Агентство»

Бывший член Совета Федерации и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев в мае 2021 года просил президента Владимира Зеленского снять с него украинские санкции. Об этом он написал в письме, которое оказалось в распоряжении «Агентства».

Лебедев утверждал, что в 2014 году не голосовал за использование российской армии на территории Украины. Это, по мнению экс-сенатора, должно стать основанием для исключения его из украинского санкционного списка.

В частности, в письме, которое написано на украинском языке, Лебедев сообщает, что 1 марта 2014 года не присутствовал и не участвовал даже заочно в заседании Совета Федерации. В тот день сенаторы разрешили Владимиру Путину использовать российские вооруженные силы на территории Крыма. Согласно стенограмме на заседании тогда не присутствовали 76 сенаторов, а еще 71 — проголосовал заочно.

Леонид Лебедев занимал пост сенатора от Чувашии с 2002 по 2015 годы. Он сложил с себя полномочия после того, как комиссия Совфеда начала проверку его налоговой декларации.

Письмо Зеленскому Лебедев обнародовал после того, как в июле этого года попал в список «Пссов войны», который составило издание «Проект». Позже редакция удалила бывшего сенатора из этого списка.

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