В Ижевске школьница выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от педофила, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По данным агентства, девочка госпитализирована с переломами, а в отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело.

Телеграм-канал Baza пишет, что 15-летнюю школьницу нашли под окнами дома в Ижевске вечером 12 августа. Девятиклассницу госпитализировали, врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. Девочка рассказала, что вечером она была в гостях у 34-летнего Андрея. Он начал ее домогаться, после чего она спрыгнула с четвертого этажа, чтобы спастись.

По данным телеграм-канала, Андрея ищет полиция. РИА «Новости» сообщает, что на него завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (часть 3 статьи 132 УК). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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