«Не было умысла причинить вред». В Черногории женщину оштрафовали из-за того, что она отбилась от домогательств 

В Черногории суд оштрафовал местную жительницу Милицу Живкович из-за того, что она дала отпор мужчине, который домогался до нее. Об этом пишет издание «Зеркало» со ссылкой на местное медиа CDM.

Инцидент произошел в начале августа в черногорском городе Колашин. Гражданин Турции (его имя не сообщается) сначала схватил Живкович за подбородок, а затем и за интимные части тела. В ответ она несколько раз его ударила.

В итоге суд оштрафовал Живкович на 50 евро по статье о нарушении общественного порядка и покоя. Она также должна будет оплатить судебные расходы, в том числе за переводчика.

«Я получила предупреждение за то, что якобы нарушила необходимость самообороны, так как у него не было умысла причинить мне вред. То есть я виновата, что защищалась», — прокомментировала решение суда Живкович. Она собирается его обжаловать, пишет Kosa.Media, ссылаясь на черногорское издание RTCG.

Гражданин Турции тоже заплатит штраф — 200 евро. Однако он не связан с делом о домогательстве. Мужчину оштрафовали из-за нарушения миграционного законодательства. Работодатель гражданина Турции также был оштрафован. Компания заплатит 650 евро.

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