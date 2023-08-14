Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Ищенко пообещал дольщикам построить многоквартирный дом во Владивостоке, однако объект так и не был введен в эксплуатацию. Следствие оценило ущерб дольщиков в 380 миллионов рублей. Летом 2023 года против политика также возбудили еще одно дело — о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 201 УК). Его начнут рассматривать в сентябре.

Андрей Ищенко участвовал в выборах губернатора Приморского края от КПРФ в 2018 году. Он вышел во второй тур вместе с врио главы региона, единороссом Андреем Тарасенко. После подсчета 95% голосов Ищенко лидировал, однако после обработки оставшихся 5% победу одержал Тарасенко.

В итоге результаты второго тура отменили из-за фальсификаций. После этого Путин назначил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который в то время занимал должность главы Сахалина.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.